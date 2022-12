Dividendide TOP: karismaatiline grusiin püsib eesti-usku

Ken Rohelaan: liigume tagasi paremasse aega

Äripäeva Dividendide TOPi tegemise aeg on traditsiooniliselt jäänud kalendri­aasta lõppu. See loob hea eelduse, et saame täpsema ülevaate, kui hästi ettevõtetel läheb ning kui kindlalt või ebakindlalt tunnevad end omanikud, kirjutab Dividendide TOPi toimetaja Ken Rohelaan.

Äripäeva Dividendide TOPi tegemise aeg on traditsiooniliselt jäänud kalendri­aasta lõppu. See loob hea eelduse, et saame täpsema ülevaate, kui hästi ettevõtetel läheb ning kui kindlalt või ebakindlalt tunnevad end omanikud, kirjutab Dividendide TOPi toimetaja Ken Rohelaan.