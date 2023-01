Maailmapank hoiatab globaalse majanduslanguse eest

Maailmapanga peahoone Washingtonis. Foto: Reuters/Scanpix

Maailmapank on mures, et uued ebasoodsad šokid võivad suruda maailmamajanduse 2023. aastal langusesse. Kusjuures eriti haavatavad on väikesed riigid, vahendab Bloomberg.

Hoiatus toodi välja kaks korda aastas ilmuva globaalse majanduse väljavaadete aruandes, mis avaldatakse teisipäeval.

