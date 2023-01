Hiina taasavas piirid ja kaotas karantiininõude

Nõgene: Hiina koroonalainel tuleb silm peal hoida

Hiina ulatuslikul koroonalainel tuleb silm peal hoida, hoiatas Tallink Grupi juht Paavo Nõgene. Samas on ta kurb, et Euroopa Liit pole suutnud ühist otsust teha, et Hiinast tulevatele inimestele testimiskohutus kehtestada.