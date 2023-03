Omapärane indikaator on juba aastakümneid näidanud, kuhu turg liigub

2020. aasta kevadel põhjustas börsil tagasilöögi COVID-19 pandeemia, ka seda aimas indikaator ette. Foto: AP/Scanpix

Kas aktsiaturud on prognoositavad? See on küsimus, mis paelub paljusid investoreid ja kauplejaid üle maailma. Vaatleme seda küsimust turuindeksi 10aastaste tsüklite võrdluse näitel ja kaalume, kas sellise meetodi baasil võiks luua seoseid, mida oma otsuste tegemisel ära kasutada.

Igal investoril on omad meetodid, indikaatorid ja nägemused, kuhu ja millal turg liigub. Eesmärk on alati teenida kasumit ja loota, et võetud risk on õigustatud. Kogenumad investorid teavad suures plaanis, millises faasis turud liiguvad, millal on aeg siseneda ning samuti, millal oma positsioone vähendada või investeeringuid ümber positsioneerida. Otsused langetatakse ratsionaalselt ning üldjuhul ilma emotsioonideta.