Uudised

Äripäev

18. märts kell 15:47







UBS arutas Credit Suisse’i ostmist

Kell tiksub - sel nädalavahetusel on maailmapanganduses üks keskseid küsimusi, kuidas päästa Credit Suisse. Foto: AFP/Scanpix

Šveitsi suurpank UBS arutas täna, kas osta 167aastase ajalooga konkurent Credit Suisse, vahendab Reuters.

Et Credit Suisse’i paanika kontrolli alla saada, on UBS sattunud Šveitsi ametivõimude surve alla, et pank oma konkurendi ära ostaks. Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid Reutersile, et ühtlasi annaks Šveitsi valitsus omalt poolt ka riskigarantii.