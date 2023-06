Kliendid hakkasid aiandusfirma päästmiseks raha annetama. Omanik: “See, mis ma teen, tuleb hästi välja, aga rahaliselt on miinus”

Tomatid Foto: Julia-Maria Linna

Aiandusäri PotiTomat on sattunud raskustesse ning ettevõtte kliendid on oma lemmikfirmale appi tõtanud.

Potitomat OÜ omanik Ingmar Pappel, kes oli ka nullindate alguses startinud kinnisvaraportaali kv.ee taga, ütles, et tomatiäri läheb raskelt. “Ma ei tee plaani, ma teen seda, mis on huvitav, aga planeerimine… failing to plan is planning to fail (mitteplaneerimine on teekond ebaõnnestumiseni - toim),” ütles Pappel.