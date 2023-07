Ungari venitab Rootsi NATO-liikmelisusega

Uuel nädalal Ungaris tekib võimalus Rootsi jaoks saada roheline tuli NATOsse, kuid peaminister Viktor Orbani juhitav valitsuserakond Fidesz ähvardab selle plaani nurjata. Foto: AFP/Scanpix

Ungari poliitiline opositsioon on valmis hääletama nädala alguses Rootsi NATO-liikmelisuse üle, kuid peaminister Viktor Orbani koduerakond Fidesz ei luba tõenäoliselt hääletust läbi viia, vahendab Rootsi väljaanne Omni.

Ungari parlamendi esmaspäevasesse päevakorda on jõudnud Rootsi NATO-liikmelisuse hääletus, mille lisas spiiker Laszlo Köver. Samas vahendab Ungari sõltumatu ajaleht HVG, et Fidesz plaanib esmaspäeval parlamendiistungit boikoteerida, jättes sellega päevakorra kinnitamata. See tähendab omakorda, et siis ei tuleks ka mingit hääletust.