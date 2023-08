Tööstus pakub head palka, aga see pole noorte esimene valik

HANZA Mechanics Narva AS masina- ja metallitööstus. Foto: Andras Kralla

Kõik need aastad on kutseõpe olnud õpilaste jaoks teine või kolmas valik, aga näiteks masina- ja metallisektoris on tehasetöötaja nagu IT-mees ja teenib väga head palka, rääkis Eesti Masinatööstuse liidu juht Raul Kütt.

Kütt rääkis, et tänastel koolinoortel puudub ülevaade, mis on moodne tööstus. "Kuskilt on jäänud mulje, et tööstuses on õlised inimesed ning kõik müriseb ja koliseb, aga meil on moodne tööstus, kus toimetavad robotid ja juhitakse tööpinke – sa oled nagu IT-mees selle pingi taga," rääkis erialaliidu juht.