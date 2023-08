Artikkel

Venemaa äri müünud ettevõtja Metaprindist: “Paneb kukalt kratsima.”

Ivo Tahk Foto: Liis Treimann

Venemaal pesutootja BonBon brändi ja firma müünud Ivo Tahk leiab, et vastutus kõigile küsimustele vastamises lasub Metaprindil.

“Metaprint on selles skandaalis a ja o. See jutt, et ta jätkas üle aasta tarneid, et raha kätte saada, on… nojah. Ei tea,” saavad Ivo Tahkil sõnad otsa.