Pereettevõtjad: tuleb leppida, kui lapsed tahavad pereäri maha müüa

Pereäri küünitab Lõuna-Eesti kuplite vahelt idamaadesse ja uus hüpe on ees

Kodase asutajatel Tea ja Sulev Nõmmannil on elukogemusi USAst, Soomest ja Aafrikast, ent juba rohkem kui 15 aastat tagasi panid nad Lõuna-Eestis mulda õunapuud, ja kasutades ära oma akadeemilist tausta sündisid auhinnatud siidrid. Koht linnakärast eemal on sütitanud erinevat pidi ka kõiki nende nelja last.