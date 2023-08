Eesti piiri lähedal asuvat Pihkva lennujaama tabas droonirünnak

Jaroslav Tavgen: arutame mingit jama, kuid meil majandus kukub

Samal ajal kui meie ühiskond on hõivatud ägeda aruteluga sündmuste üle, mida kuu aja pärast enam ei mäletata, on kõik kuidagi üksmeelselt ignoreerinud triviaalset tõsiasja, et meie majandus langeb juba neljandat kvartalit järjest, kirjutab Delovõje Vedomosti ajakirjanik Jaroslav Tavgen.

