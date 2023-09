Uudised

Raadiohommikus: Madis Toomsalu esimesed kommentaarid LHV võlakirjade märkimisest

Kolmapäevases hommikuprogrammis kommenteerib LHV Groupi juht Madis Toomsalu LHV võlakirjade märkimise tulemusi. Foto: Raigo Pajula

Kolmapäeval selguvad LHV võlakirjade märkimise tulemused. Püüame kohe hommikul teada saada, kui palju ja millistes proportsioonides investoritele võlakirju jagus. Stuudios on LHV grupi juht Madis Toomsalu.

Eile sai valitsus kokku 2024. aasta riigieelarve lõplikud numbrid. Milliseid üldistusi saame teha? Kuidas see mõjutab ettevõtteid? Stuudios on rahandusminister Mart Võrklaev.

Oma vaadet Eesti majanduse tuleviku ja eelarve kohta kommenteerib Eesti 200 juhtpoliitik välisminister Margus Tsahkna.

Sõltumatu esmase analüüsi riigieelarvele teeb ajakirjanik Kristjan Pruul.

Vastupidiselt paljude mainekate majandusteadlaste arvamusele pole näha, et Venemaa majandus oleks sanktsioonide tõttu kokku kukkunud. Räägime, mida sellest järeldada? Mida me peaksime ette võtma agressorriigi mõjusaks ohjamiseks ja karistamiseks.

Stuudiosse tuleb uudisveebi kinnisvarauudised.ee toimetaja Siim Sultson, kellega räägime linnaruumi kvaliteedist ja vastutusest.

Hommikuprogrammi veavad ajakirjanikud Eget Velleste ja Igor Rõtov.

Päev jätkub viie saatega.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime, kuidas laieneda e-poega välisturgudele ja mida teha, et seal edu saavutada. Kogemusi ja soovitusi jagab logistikafirma Packeta Baltimaade võtmekliendihaldur Rainer Põld. Packeta on e-kaubanduse platvorm, mis toimetab pakke 33 riiki. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00–12.00 „Triniti eetris“. Kordame parimaid palu kahest varasemast saatest, kus räägiti kinnisvarast. Esimeses pooles kuulete arutelu kaasomandiga seotud murede ja vaidluste lahendamise üle. Vastuse saab küsimus, mis saab kahepeale ostetud korterist, kui eluteed lähevad lahku. Neil teemadel arutlesid Triniti vandeadvokaadid Virge Murak ja Klen Laus.

Saate teises pooles kuulete vestlust varjatud puuduste teemal ning arutletakse, milline on kinnisvaramaakleri vastutus puuduste avastamisel ja probleemide lahendamisel. Neil teemadel vestlesid kinnisvarabüroo 1Partner elamispindade tegevjuht Meelis Ränk ja Triniti vandeadvokaat Virge Murak. Saateid juhtis ja pani kokku Gregor Alaküla. Head kuulamist!

12.00–13.00 „Äripäeva TOP“. Saates võetakse luubi alla äsja logistikauudised.ee teemaveebis ilmunud Autotranspordi TOP ja sellega seonduvad aktuaalsed teemad. Fookuses ei ole niivõrd edetabel kui selline, vaid pigem murekohad, mis maanteetranspordi sektorit hetkel kõige enam vaevavad.

Stuudios on Äripäeva TOPi liikumise peatoetaja KPMG vandeaudiitor Liina Randmann, TOPis kõrgel neljandal kohale oleva Haanpaa OÜ tegevjuht ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Tiit Parik ning Eesti Autoettevõtete Liidu tegevjuht Kersten Kattai. Saadet juhib logistikauudised.ee juht Tõnu Tramm.

13.00Haanpaa OÜ14.00 “Juhi jutud”. Merko Ehituse juhatuse esimees Andres Trink oli 1990. aastatel Peep Vainuga kaks esimest eestlast, kes Ameerikas raamatuid müümas käisid. Sellest kogemusest sai tema elu muutev kogemus, mis pani vundamendi järgnevatele valikutele.

Saates selgitab ta, miks see nii oli, mis tõmbas teda tosin aastat tagasi finantsmaailmast ehitusse ja Merkosse, miks tema karjäär on kulgenud justkui tagurpidi ehk sai noorena pidada ameteid, mida oleks pidanud elukogenum juht pidama, kuidas juht olulist ebaolulisest eristab ja miks valede inimeste värbamine on üks kallimaid otsuseid juhile ning organisatsioonile. Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00Haanpaa OÜ16.00 „Mets ja majandus“. Saates räägib Kohila Vineeri juht Andres Laht, miks on Eesti puidutööstus kriisis ja mida oleks riigil vaja teha, et tööstussektori olukord paraneks.

Andres Laht toob kriisi põhjusena esile eelkõige Skandinaavia ehitussektori languse, mis on vähendanud oluliselt nõudlust eelkõige saematerjali järele. Vineeriturul on olukord parem, sest selle turg on laiem. Probleeme valmistab aga teadmatus tuleviku suhtes, eriti Eesti poliitiliste suundumuste kohta.

Olukorda puidutööstuses ja tooraineturul kommenteerivad ka puiduturu spetsialist Heiki Hepner, Valgamaa Metsaühistu juht Atso Adson ja liimpuitdetaile valmistava Barruse tegevjuht Martti Kork ning juhatuse liige Andres Linnasaar. Saatejuht on Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.