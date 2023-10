Swedbanki ehitusmaterjalide sektori juht: puidutöösturid on tugevad ja tulevad kriisist välja

"Skandinaavias on olukord halb, aga neil on raha," rääkis Kristin Leeman ettekandes, viidates, et seal pole tellimused ära kukkunud, vaid pigem edasi lükatud. Foto: Johanna Adojaan

Puidusektor on Eesti üks tugevamaid ja igast kriisist alati tugevana välja tulnud, tuleb ka seekord, rääkis Swedbanki ehitusmaterjalide tootjate sektori juht Kristin Leeman eelmisel nädalal konverentsil "Puidutööstuse äriplaan 2024".

Ehitusmaterjalide tootmist mõjutab otseselt ehitusturg, kuid alates eelmise aasta teisest kvartalist on ehitusmaht langenud ja langus jätkub, vahendas portaal tööstusuudised.ee Leemani ettekannet. „Teises kvartalis kukkus ehitusmaht eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 16%. Prognoosime, et käesoleva aasta lõpuks on langus 12% eelmise aastaga võrreldes,“ kirjeldas ta lähitulevikku.

Meile olulistel turgudel Soomes ja Rootsis on majandusolukord praegu halvem kui meil, maalis ta pilti edasi. Soomes on tänaseks pankrotti läinud 220 ehitusettevõtet – 26 aasta suurim pankrotistunud ettevõtete arv. "Kui arvestada, et ehitus moodustab Soome SKPst 15%, siis tegemist on halvas mõttes muljetavaldava rekordiga,“ selgitas Leeman.