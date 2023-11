Linnaplaneerimise vangerdused tõotavad leevendada Tallinna korterihindu

Suudaks linn detailplaneeringuid kiiremini menetleda, oleks pakkumine suurem ja hinnad sõbralikumad, arutleb Ain Kivisaar. Foto: Andras Kralla

Tallinna linnaplaneerimise amet on võtnud nõuks saada detailplaneeringute menetlemisaeg lühemaks ja tingimused paindlikumaks. See tõotab avaldada positiivset mõju ka kinnisvarahindadele.

Kinnisvaraarendaja ja Metro Capitali tegevjuht Ain Kivisaar ütleb, et linnaplaneerimine on läinud aastatega nõnda keeruliseks, et ka ametnikel ei käi sellest süsteemist enam jõud üle.