Elu läheb edasi: kaupmehed loodavad, et suveks on maksutõus meelest läinud

Kaubanduses tegutsejate sõnul on muutustega kohanemine nende jaoks rutiin ja kuigi keerulisem majandusolukord ja käibemaksu tõus jahutavad talvel inimeste ostuhimu, loodavad nad aasta teisel poolel kasvu näha.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits arvab, et ehkki majanduslanguse n-ö alge on olemas, siis järgmisel aastal olukord halvemaks ei lähe ehk totaalset kokkuvarisemist ei toimu. “Tootmismaht on küll kukkunud, mis mõjutab otseselt meie rentnikke, kuid sellist olukorda, nagu pandeemia ajal oli, karta ei tasu. Elu läheb edasi, inimesed ostavad ja tarbivad endiselt,” ütles Pärnits portaalile kaubandus.ee ning lisas, et kaubandussektor toimib ka kriisiolukordades.