Poliitikud: fookuses on toimetulek ja USA valimised

Uuring: pudelivees olev nanoplast võib tungida keharakkudesse ja teha kahju

Uues USA uuringus avastasid teadlased, et plastikpudelivesi võib sisaldada 10–100 korda rohkem plastiosakesi kui varem arvati – nanoosakesed on nii väikesed, et neid pole võimalik mikroskoobi all näha.

