Globaalne briifing: Kreml ei tule toime sõjaga Venemaa pinnal

Vladimir Putini kõnemehed ajavad plahvatuste kohta udu, sest ei suuda midagi usutavamat välja mõelda. Foto: Reuters/Scanpix

Ukraina saab Venemaale üha rohkem pihta. Lisaks: Leedu tankid, Viktor Orbáni mängud ja alkohol Saudi Araabias.

Suur osa selle nädala sündmustest on üht- või teistpidi Venemaaga seotud. See, et Venemaa tulistab rakettidega Ukraina linnade pihta, on rutiin. Ja üha enam on seda ka Ukraina vasturünnakud. Sõnumid Kremlist näitavad, et Putini režiim pole suutnud selle reaalsuse selgitamisega toime tulla.