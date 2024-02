Trump: Venemaa võib liiga vähe panustavate liitlastega teha, mis tahab

ÜKS KÜSIMUS: mida teha, kui meeskonnas on juurikas?

"Olen juht. Mul on meeskonnas autoriteetne inimene, kes koosolekutel ja nõupidamistel sõna ei võta, küsimusi ei küsi. Silmast silma suheldes on minuga sõbralik. Hiljem kolleegidele ja üldse igal pool mujal kritiseerib mind ja minu tegevust avalikult. Tunnen, et ta õõnestab kogu meie tegevust. Nüüd tahab ta kandideerida ühele meie tähtsamale ametikohale. Kuidas peaksin juhina selles olukorras käituma?"

"Olen juht. Mul on meeskonnas autoriteetne inimene, kes koosolekutel ja nõupidamistel sõna ei võta, küsimusi ei küsi. Silmast silma suheldes on minuga sõbralik. Hiljem kolleegidele ja üldse igal pool mujal kritiseerib mind ja minu tegevust avalikult. Tunnen, et ta õõnestab kogu meie tegevust. Nüüd tahab ta kandideerida ühele meie tähtsamale ametikohale. Kuidas peaksin juhina selles olukorras käituma?"