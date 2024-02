Uudised

16. veebruar kell 13:51







Poliitikud Navalnõist: “Tegemist on tapmisega”

Aleksei Navalnõi 2017. aastal Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa vanglateenistust teatas täna opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi surmast. Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaidi sõnul on tegemist tapmisega.

„Tegemist on tapmisega, mille taga on Kremli kuritegelik režiim ja pole tähtis, millisel viisil püüab Venemaa Navalnõi surma asjaolusid näidata. Venemaa on korduvalt üritanud Navalnõid tappa ja nüüd on see neil siis õnnestunud. Kremli jutt, nagu selgitatakse sellega seoses veel midagi välja, on mõeldud lollidele. Loomulikult Kreml teab täpselt, mis temaga tehti," ütles Kaljulaid.