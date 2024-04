Uudised

Eduka Eesti 10 000 eurot väärt võidutöö selgub 117 kandidaadi seast

Foto: Andras Kralla

Äripäeva korraldatava arvamuskonkursi Edukas Eesti lõpptähtajaks, mis jõudis kätte 31. märtsi südaööl, laekus seekord 117 võistlustööd ligi sajalt autorilt.

“Kirjutajate seltskond on kirev, siin on nimekaid ettevõtjad, teadlasi, õppureid, tänavu lisandus isegi üks minister. Tore on näha nii tuttavaid nimesid kui neid, kes on Eduka Eesti konkursi alles enda jaoks avastanud,” kommenteeris Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

“Kõik need sada inimest on juba ette võitjad, julgus oma ideega avalikkuse ette tulla on suur asi, sest iga kivike on tähtis osa meie avaliku arvamuse hoone seintest. Aitäh kõigile kirjutajatele!”

Aprilli jooksul jõuavad kõik nõuetele vastavad võistlustööd pärast toimetamist avaldamiseni Äripäeva arvamusosas ja Eduka Eesti lehel . Seejärel koguneb konkurssi toetavate ettevõtete omanikest ja juhtidest koosnev žürii, et kuulutada välja nominendid ning maikuu alguses antakse välja auhinnad eesotsas 10 000eurose peapreemiaga.