Tööturg soosib üle pika aja ettevõtjat. “Pärast sadat CVd tuli kuulutus kinni panna”

Kohalikul tööjõuturul on töötajaid praegu lihtsam leida. Microsoftil tuli näiteks töökuulutus enneaegselt sulgeda, kuna kandidaate kogunes ülearugi. Foto: Raul Mee

Sel nädalal ilmunud Palga TOPis äramärkimist leidnud Microsoft Eesti ning Inbanki juhid nendivad, et töötaja leidmiseks on praegu aeg soodne.

Raskest seisust tööjõuturul annab Inbanki juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnutsi märku see, et ettevõttest lahkujaid on äärmiselt vähe, teisalt on vabadele töökohtadele hulganisti kandideerijaid.

„Pendel liigub kord ettevõtja poole ja kord töötaja poole. See oli väga pikka aega töötaja poole kaldu, aga praegu julgeks arvata, et pendel on liikunud rohkem ettevõtja poole,“ nentis Põldoja.