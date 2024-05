EKRE raha neelav salapärane reklaamifirma: kommenteerin, kui kõik on korras

EKRE laupäevase volikogu eel tuli Martin Helmel vastata Äripäeva küsimustele seoses siselisti kirjaga, mis kritiseeris partei rahaasju. Foto: Liis Treimann

EKRE laupäeval skandaali kukkunud, parteilt sadu tuhandeid eurosid saanud ettevõtte Media & Advertisingu eest räägib firma juhi asemel partei palgaline.

Äripäev kirjutas laupäeval, et EKRE siselistist on rändama läinud kiri, kus küsitakse teravaid küsimusi seoses partei rahaasjadega. Muuhulgas selgub, et sadu tuhandeid eurosid läheb ettevõttele Media & Advertising OÜ. Tegemist on partei juhi Martin Helme sõnul reklaamimüügifirmaga. Ometi pole sel, alles 2020. aastal loodud firmal kodulehte ja on vaid üks töötaja. Samas on firma äärmiselt kasumlik, mullu maksis see üle 120 000 euro dividende.