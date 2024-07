Tagasi 03.07.24, 06:00 Probleemidesse sattunud koolitusärid reklaamivad ennast võltsitud Äripäeva tsitaatidega Kaks täiskasvanutele kursuseid pakkuvat erakooli kasutasid ennast reklaamides võltsitud tsitaate Äripäevast ning selle sõsarlehest Delovõje Vedomosti. Lähemal vaatlusel ilmnesid ka nende teised ebaausad võtted.

Andrei Gritskov väljus oma koolide juhatusest ja andis ühe kooli juhtimise üle varem kriminaalselt karistatud Vassili Trofimovile.

Foto: Kollaaž: Jelena Tsenno

„Kooli kõige olulisem eelis on see, et igale õpilasele on tagatud 100% töökoht.“ Nii on kirjas Tallinnas tegutseva ProffTechi-nimelise koolituskeskuse veebilehel. Sama tsitaat on leitav ka Tallinna Erateeninduskooli veebilehel. Väidetavalt avaldas selle teksti Äripäeva sõsarleht Delovõje Vedomosti, aga tegelikult mitte.

