Tagasi 20.07.24, 11:00 Ämbritäis pohmakapulbreid ja riiuli jagu rasedusteste: Meravita pankrotivara läks oksjonile Pankrotis lõpetanud vitamiinifirma Meravita ehk Medical Pharmacy Groupi pankrotivara on jõudnud tervikuna enampakkumisele.

Meravita tabletid.

Foto: Andras Kralla

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja veebisaidile jõudnud enampakkumisel seisab, et Meravita vara alghinnaks on 400 000 eurot ning oksjon toimub augusti alguses. Pakkumise juurde lisatud fotodelt on näha, et ostja saab endale nii kontorimööblit, vitamiinide pakendamiseks vajalikke masinaid kui juba karpidesse pistetud toidulisandeid. 400 000 euro suuruse alghinna sisse kuulub ka riiulitäis rasedusteste ning muud väiksemat kraami.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun