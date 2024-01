Elu pärast riisumist. Skandaalne Swen Uusjärv loodab Dubaist miljoneid

Swen Uusjärv on kuulsust kogunud Investoriteliiduga. Nüüd on tal uued ja taas suured plaanid. Foto: Erakogu

Alles mõni aasta tagasi investoritele topelttünga teinud ja selle eest kakssada tundi Nõmme metsas lehti riisunud Swen Uusjärv on tagasi uute kolossaalsete plaanidega ja juba maandunud Soomes skandaali.

Uusjärve ärigeen lõi välja juba 9aastasena, kui ta valas tinast kujukesi ja müüs maha, kellele sai. Ärikas ta sisuliselt kogu elu olnud ongi.

Laiem avalikkus sai temast teada enam kui kümmekond aastat tagasi, mil Uusjärv tuli välja Investoriteliidu-nimelise projektiga, millega kutsus inimesi investeerima ja koos võitma – kuniks meedia tähelepanu järel uurimisorganid tema tegemistesse sisse vaatasid ja 2021. aastal prokuratuur Uusjärvele ja veel ühele tegelasele kahtlustuse erinevates rikkumistes esitas. Investorid jäidki lubatud võitu ootama.

Investoriteliiduga juhtunu niitis Uusjärve jalust. Kogu toonane, juba oma viie aasta taha jääv skandaal röövis talt sõpru, mõru maitse on ka endiste investoriteliitlaste käitumisest – need olevat ta äri kaaperdanud ja Investoriteliidu projektidega uude firmasse pagenud.

“Mis ma tahan poiste kohta öelda: elu teeb kõik tagasi. Varastatud väärtustega õnnelikuks ei saa! Sul võib vara olla, aga kui sa oled hingelt varas … Ka Hiina õpetuses pole tapmine kõige hullem asi, kõige hullem on varastamine, sest sa varastad inimeselt võimaluse elada.”

Aga Uusjärv ei usu, et lahkulööjate uuest bisnisest midagi head tuleks, sest tema on aju, tema mõtleb, tema on ettevõtja. See on tema identiteet, tema kirg.

Äriregistri andmeil on Swen Uusjärv praegu seotud 18 ettevõttega. Neist osal on esitamata majandusaasta aruanded, deklaratsioonid. Käibed kõiguvad mõne tuhande euro kandis, kui sedagi. Ka nulliring pole haruldane. Kokku on Uusjärv olnud seotud 45 ettevõttega.

Ärimees nimetab oma eeskujuks vastuolulist Elon Muski. Ka Uusjärv on visionäär, tunneb huvi tehnoloogiamaailma vastu. Ja tehnoloogial põhineb ka Uusjärve tagasitulek ärisse. Tema värskeim projekt on meditsiiniäpp. Mis äpp see täpsemalt on? “Ega sellest ongi raske aru saada,” ütleb Uusjärv. Soome sotsiaalteenuste- ja tervishoiuorganisatsiooni Folkhälsani juhile Georg Henrik Wredele müüs Uusjärv igatahes idee maha. Tema lükkas Eesti ärimehe verinoorde ideesse veerand miljonit eurot ja sellest on puhkenud suur skandaal.