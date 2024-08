Tagasi 12.08.24, 06:00 Ettevõtjad avaldavad: elutööst teenitud miljoneid jagub idufirmadele, hoiustesse ja võlakirjadesse Äripäevaga rääkinud ettevõtjad panevad osaluste müügist teenitud miljoneid kasvama turvaliste varaklasside kõrval ka idufirmadesse. Ühe suurtehingu osaline aga istub rahas: “Vaatan huviga ringi, segased ajad,” kommenteeris ta.

Raha paneb rattad käima: Milremi osaluse müügist saadud raha investeerib Kuldar Väärsi edasi samuti Eesti süvatehnoloogia- ja kaitsetööstusfirmadesse. Foto: Andras Kralla

“Investeeringuid on erinevates varaklassides, natuke hajutatud peab see portfell nii või teisiti olema, aga süvatehnoloogia ettevõtete vaade on kõige südamelähedasem. Eks ma tean omast kogemusest päris hästi, mida need ettevõtted peavad läbi käima,” rääkis Eesti kaitsetööstusettevõttes Milrem osaluse müünud Kuldar Väärsi.

Mullu müüs ta emiraatide EDGE Groupile 37% Milremi aktsiatest , kaitsetööstusettevõtte väärtuseks kujunes tehingu tulemusel 140 miljonit eurot. Sellega jõudis see müük Ellex Raidla tehinguradar i järgi eelmise aasta märgilisemate tehingute hulka.

