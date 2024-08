Tagasi 26.08.24, 12:45 Denim Dreami omanik leidis nipi, kuidas kasum koju tuua Väikestes linnades on võimalik kasumit teenida, rääkis hiljuti Saue vallas uue Denim Dream’i peakontori avanud Põldma Kaubanduse omanik Heinar Põldma.

Põldma Kaubanduse omanik Heinar Põldma. Foto: Raul Mee

Põldma sõnul on kesklinnas konkurents liiga tihe, mistõttu on kasumlikult mõistlikum tegutseda pisemates kohtades, kus on renditasud väiksemad ja ka kliente lihtsam leida.

