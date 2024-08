Tagasi 27.08.24, 17:31 Raadiohommikus: oo, kuhu liigud, mu makro Kolmapäevases hommikuprogrammis räägime suurest pildist: majanduse kasvutrajektoorist, eelarvedefitsiidist ja sekka ka väliskaubandusest.

Täna tutvustas rahandusministeerium tuleva aasta majandusprognoosi, olles oma 2,1 protsendiga täna keskel: optimistlikum kui Swedbank, kuid pessimistlikum kui SEB. Foto: Erik Prozes

Äripäeva ajakirjanik Kristjan Pruul selgitab, mida prognoosib rahandusministeerium, mida arvavad kommertspangad ning mis pilt selle kõige pealt kokku tuleb. Lõppeks peab valitsus selle põhjal panema kokku uue aasta eelarve.

Toidutööstur, E-Piima juht Jaanus Murakas selgitab aga, kuhu ikkagi päriselt kadus lettidelt või ja kuidas mõjutavad toidusektorit võimalikud Hiina tariifid.

Ning Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv räägib värsketest raportitest. Tuleb välja, et Eestis on vähemalt ühed spetsialistid – need, kelle juurde tavainimene liiga hea meelega ei kipu –, kellel läheb ka päriselt hästi.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Lepik ja Joonas-Hendrik Mägi.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Triniti eetris”. Saates räägime septembris jõustuvast vilepuhuja seadusest. Vilepuhuja seadus kaitseb töötajat, kui ta annab teada töökohal esinevast seaduse rikkumisest.

Paberil lihtsana tunduv juriidika peidab endas aga palju küsimusi, millele on vastuseid raske leida. Seaduse üksikasjadest ja teatavast keerukusest on rääkima kutsutud vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg ja advokaat Katrin Kose. Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Saates on külas Eesti kõrgeim riigiametnik, riigisekretär Taimar Peterkop. Temaga tuleb saates juttu sellest, mida riigisekretär valitsuse juures teeb, mida selles töös õnnestumiseks tarvis läheb, miks ta pidi enne ameti vastu võtmist pere käest nõusoleku saama, mida on Eesti juhtidel õppida riigi peaministritelt, kuidas hästi kriise juhtida ja kuidas juhtida tarku inimesi ning miks ta enam juhina kaikamees ei ole.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates räägime kavandatavast metsandusreformist. Metsaseaduse, looduskaitseseaduse ja kliimakindla seaduse muudatustest ja mõjudest metsandusele räägib kliimaministeeriumi elurikkuse ja keskkonnakaitse asekantsler Antti Tooming.

Muudatuste eesmärk on leida kompromiss metsanduses majanduse ja looduskaitse vahel. Üheks suuremaks muudatuseks on eesmärk võtta kaitse alla 30% maismaast. Praegu on eesmärgist puudu 2% ja need ligi 90 000 hektarit leitakse riigimaalt. Lähemalt saab kuulata juba saatest.

Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

