Tagasi 15.09.24, 17:00 Raadiohommikus: ministri uus meede ja kaitsetööstus Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime maksudest ja eelarvest, kaitsetööstusest ja ministri uuest meetmest.

Valitsus otsustas, et on valmis toetama 40 miljoni euroga aastas Eestisse tehtavaid suurinvesteeringuid – teemat avab raadios minister Ekki Keldo. Foto: Andras Kralla

Kaitsetööstusidufirma Vegvisir juht Invar Pärnamäe selgitab kuulajatele ettevõtte viimastest arengutest piiri taga ning avab, millisel moel segareaalsusprillidest tsiviilmaailmas enim kasu oleks.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldoga võtame jutuks maksu- ja eelarvekõneluste viimase seisu, aga ka ekspordile suunatud investeeringute toetamise. Nimelt toetab valitsus Eestisse tehtavaid suurinvesteeringuid, mis on vähemalt 100 miljoni euro suurused. Kuidas uuele rahapajale täpsemalt ligi saada, selgitab minister otse-eetris.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Kujutage ette, et te olete nii rikas, et ostate omale aeda dekoratiivse inimese. 18. sajandi rikaste brittide seas oli trend võtta omale palgale inimese, et ta nende aias romantiliselt patseeriks ja oleks vait. Selle eest tasuti üsna heldelt, kuigi reeglid võisid olla karmid – olla justkui elav aiapäkapikk.

Millised need reeglid olid ja kui palju selle eest palka võis saada, kuulake saatest “Obskuurne majandus”. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00-11.00 “Sisuturundussari: minu karjäär”. Saates räägime Viru Keemia Grupi personalidirektori Eve Rei ning VKG Fiberi juhatuse liikme ja biotoodete tootmise projekti arendusjuhi Lauri Raidiga VKG tulevikuprojektidest ja personalivajadustest.

Juttu tuleb sellest, milliseid väljakutseid esitab personalijuhtimine ja spetsialistide leidmine biotoodete tootmise ja plastijäätmete töötlemise projektides. Samuti saab saatest teada, milliseid oskusi ja teadmisi VKG täna enim vajab ning kuidas ettevõte panustab rohepöörde ja ringmajanduse edendamisse. Saatejuht on Sigrid Hiis.

11.00-12.00 “Kuum tool”. “Kuumal toolil” hindame koos investeerimisfondi Livonia Partners partneri Kaido Veskega, mis seisus on Eesti riik ja ettevõtted ning kas varamaks võiks olla see päästev lahendus.

Kuuleme, milliseid käike investeerimisfond praegu planeerib ning kas kohalikul rahal tuleb asendada välisinvesteeringuid. Saadet juhib Kristel Härma.

12.00-13.00 “Äripäeva fookuses”. Saate teemaks on ettevõtluse areng väljaspool Tallinna ning külalisteks Telia Eesti juht Holger Haljand ja Coop Panga juht Margus Rink, kes räägivad, miks nad on enda ettevõtetes võtnud fookusesse äritegevuse maapiirkondades.

Vestlust juhib Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 “Tööstusuudised eetris”. Pea seitse aastat mobiilseid huviringe pakkunud Merkuur on inseneeria- ja tehnoloogiateadmisi jaganud nüüdseks kokku umbes 40 000 noorele. Tegevuse eesmärk on pakkuda juba alg- või põhikoolis võimalikult palju valikuid ja teadmisi, mis ühel hetkel aitaksid õigemaid karjääriotsuseid teha.

See on tegevus, mis ühtlasi peaks aitama lahendada pikalt räägitud inseneride puuduse ja järelkasvu probleemi ning suunama noori rohkem tehnoloogia poole. Saates on külas Merkuuri kaasasutaja Lauri Soosaar, kes räägib oma ettevõtmise tagamaadest ja eesmärkidest. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt endist maratoonarit Roman Fostit rääkimas sellest, kuidas mahutada liikumine finantsisti tööpäeva. Veel räägib Fosti valemist, kuidas igapäevatöö kõrvalt kõrgel tasemel sportida.

Saate teises pooles tutvustav finantsjuht Anneli Aljas idufirma finantsjuhtimise eripärasid. Ettekanded on salvestatud tänavu aprillis toimunud Pärnu finantskonverentsil. Ettekandeid modereeris Kaarel Ots.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

