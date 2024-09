Tagasi 17.09.24, 18:06 Raadiohommikus: suured äriplaanid otse-eetris Kolmapäevane hommikuprogramm läheb seekord eetrisse Alexela Kontserdimajast, kus leiab aset majanduskonverents „Äriplaan 2025“.

Suurettevõtjate äriplaanidest kuuleb igal aastal Äriplaani konverentsil. Äripäeva raadio hommikuprogramm seab end samuti konverentsile sisse, et ettevõtjatelt uue aasta plaanide kohta uurida. Foto: Raul Mee

Mikrofoni ette astub konverentsikülalisi mitmest ärivaldkonnast ja sektorist. Intervjuudes kuuleme, milliseid sõnumeid oodatakse kolleegidelt-konkurentidelt ja milliseid äriplaane majanduskeskkond üldse teha võimaldab.

Otse-eetris jagavad mõtteid Meelis Mandel, Kaili Vohnje, Jüri-Bruno Asari, Alar Anton, Martin Ühtegi, Kai Meritam, Marko Kull, Ivar Sikk ja Marina Molokova.

Majanduskonverentsile „Äriplaan 2025“ pühendatud hommikuprogrammi toovad teieni saatejuhid Neeme Korv, Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi. Uudistetoimetaja rollis on Stiine Reintam.

Päev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates räägime, millised nõuded rakenduvad uuel aastal toodete ja teenuste ligipääsetavusele. Määrus seab erasektori veebilehtedele ja mobiilirakendustele ootused, et võimalikult paljud inimesed neid kasutada saaks.

Teeme selgeks, millega peavad ettevõtjad arvestama, millised on riskid ja kust alustada, kui firma veebileht ja sealsed teenused täna erivajadustega ei arvesta. Käime üle, kellele nõuded täpselt kehtima hakkavad ja kas muudatustega kaasneb ka kulu. Saates on külas Madis Ilves ettevõttest AgileWorks ja saadet juhib Lauri Toomsalu.

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses”. Saates keskendume sellele, kuidas passiivsed osanikud saavad tuvastada ettevõtete tegevuses ja finantsaruandluses peituvaid punaseid lippe.

On ilmne, et ettevõtte finantsiline läbipaistvus ja usaldusväärne juhtimine on iga osaniku jaoks olulised võtmeteemad. Neid keerukaid, kuid olulisi küsimusi aitavad saates lahti mõtestada kaks valdkonna eksperti: nõustamisteenuste ettevõtte KPMG audiitor ja partner Helen Veetamm ning raamatupidamis- ja finantsjuhtimisteenuse ettevõtte Klaar.me asutaja ja tegevjuht Liis Laanesaar. Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 “Virupärane ettevõtlus”. Saate külalisteks on Kunda sadama juht Daimar Truija ning Heidelberg Materials Kunda juht Meelis Einstein, kellega räägime kahe ettevõtte tulevikuplaanidest.

Saate teises pooles saab kuulata intervjuud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendusjuhi Anu Ojaga, kellega räägitakse oktoobri alguses toimuvast ettevõtlusnädalast. Saadet juhib Lääne-Virumaa Uudiste peatoimetaja Aivar Hundimägi.

13.00–14.00 “Ükssarvikute kasvulava”. Praegusest madalseisust välja tulemiseks oleks idusektoril vaja leida uus ühendav siht, kuigi Boldi avalik emissioon toetaks sektorit suurelt, räägib saates Change Venturesi investor Tim Vaino.

Saates tulebki juttu sellest, mis seisus Eesti idufirmad on, kui palju on raha turul ja mis aitaks sektorile uue hoo sisse lükata. Saadet juhib Tarmo Virki.

15.00–16.00 “Äripäeva TOP”. Saade keskendub toiduainetööstusele. Mis on selle seis praegu ja kuidas nähakse lähitulevikku, räägivad Premia Tallina Külmhoone juht Aivar Aus, Atria Eesti juht Meelis Laande ja Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.

Saadet juhib Ireene Kilusk.

