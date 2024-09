Tagasi 23.09.24, 13:59 Eesti veebipoodide kasutatav makseäpp läks pankrotti Vilniuse kohus algatas neljapäeval raskustes oleva finantstehnoloogia idufirma Kevin EU pankroti, mille kliendid on ka mitmed Eesti veebipoed.

Leedu idufirma kevin. asutajad Pavelas Sokolovas ja Tadas Tamosiunas alustasid uhkelt, kuid äri läks allamäge. Foto: Judita Grigelytė / Verslo žinios

Vilniuse esimese astme kohtu pressiesindaja Lina Nemeikaitė ütles Leedu ärilehele Verslo Žinios, et kohus jõudis pärast andmete hindamist järeldusele, et kostja on maksejõuetu ja ei suuda oma rahalisi kohustusi õigeaegselt täita.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun