Autorendiäri Planet42 Lõuna-Aafrika äri müügiks on hääled sisuliselt koos, rahast makstakse ära töötajate palgad ja koondamistasud ning ülejäänu plaanitakse suunata Mehhiko ärisse.

Eile teatas Planet42 asutaja Eerik Oja investoritele, et laual on diil müüa 1,8 miljoni euro eest Lõuna-Aafrika ettevõte välisinvestoritele ja eestlased saavad endale Mehhiko äri. Tehing vajab 75% Planet42 osanike heakskiitu. Alternatiiv on pankrot ja investorite jaoks ümmargune null.