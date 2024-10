Tagasi 27.10.24, 12:23 Soome suur ehitusfirma müüs eelmises kvartalis vaid ühe korteri. “Uus aasta ei paista samuti hea” Soome suur ehitusfirma SRV hoiatab, et ehitusturul püsivad rasked ajad, sest pakkumist on liiga palju ja nõudlust samal ajal nadilt.

Helsingi. Foto: Scanpix

Firma teatas sel nädalal, et müüs kolmandas kvartalis vaid ühe korteri. Septembri lõpu seisuga oli SRV-l kokku 95 täiesti valmis ehk viimistletud ja möbleeritud korterit. Tundub, et kiiresti kaubaks need ei lähe, vahendab Kauppalehti.

