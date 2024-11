Tagasi 27.11.24, 10:14 Hansavesti juht andis ameti üle: “Aeg on teha kannapööre” Sellise tempoga jätkamine ei ole enam võimalik ning ettevõtte ja minu enda jaoks on parim, kui annan juhtimise üle, tõdeb tööjõurendiga tegeleva Hansavesti juht ja üks omanik Janek Sirg.

Sellise tempoga jätkamine pole enam võimalik, tunnistab Janek Sirg. Foto: Raul Mee

„Hansavesti uueks juhiks saab Denis Tolkunov, kellel on tugev kogemus tootmise ja juhtimise valdkonnas,“ ütles Janek Sirg Tööstusuudistele , kelle sõnul on aeg teha elus kannapööre.

Tolkunov on varem töötanud metallitööstuse AQ Lasertool tootmisjuhina ja olen kindel, et tema professionaalsus ja pühendumine viivad ettevõtte uutesse kõrgustesse, lisas Sirg.

Tolkunov ütles, et tema peamine eesmärk on muuta Hansavesti positsioon tööjõuteenuste turul tugevamaks ja viia ettevõtte värbamisprotsessid kõrgemale tasemele.

„Oluline prioriteet on avada uusi turge, kust leida kvalifitseeritud oskustöölisi, sest Ukraina turg, mis on olnud üks peamisi tööjõuallikaid, on praegu sisuliselt suletud. See tähendab, et peame tegutsema strateegiliselt ja leidma usaldusväärseid partnereid ning võimalusi uutelt turgudelt,“ sõnas uus tegevjuht.

