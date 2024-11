Tagasi 11.11.24, 14:00 Praktikud tööstuses jagavad kogemusi: ESGga tegelemiseks tuleb anda aega "Tööstusuudised eetris" keskendub ESG-le ja pakub kuulamiseks kahte ettekannet tänavuselt ostujuhtimise aastakonverentsilt.

Erkki Jaanhold ja Kristina Peramets. Foto: Raul Mee

Metallitööstuse Leden Estonia ostujuht Kristina Peramets räägib praktilistest sammudest, kuidas on ettevõte ESG-põhimõtteid meeskonnatööga ja kommunikatsiooniga integreerinud. Katusematerjalide tootja Ruukki Productsi ostu- ja logistikajuht Erkki Jaanhold selgitab, millised on ostujuhi võimalused ja roll ESG-eesmärkide täitmiseks.

„Kui sa hakkad peale oma ettevõtte defineeritud kestlikkuse eesmärgist ja vaatad strateegilisi mõõdikuid, siis püüa seal leida kontaktpunkt. Seda on raske teha, kui sul ei ole asjast elementaarset arusaama,“ soovitas Erkki Jaanhold.

Ta lisas, et iga ostujuht võiks olla läbi lugenud GHG-protokolli, sest see on globaalselt A ja O. „See on see, kust tulevad mõjualad. Kui see on tehtud, siis on selge, kuidas leida kiireid võite mõjualadest 1 ja 2 ning seada mõjuala 3 fookust,“ selgitas ekspert ja lisas, et väga oluline on mitte hakata tegelema kõigega.

„Kui sul on ESG-meeskond või inimene, kes sellega tegeleb, siis anna talle tööaega. Ära anna talle lisakohustusi,“ soovitab Kristina Peramets. „Kui see tekitab inimesele tunde, et see on tema lisakohustus, siis sealt ei tule tulemusi.“

Peramets lisas, et näiteks Ledenis on kokku pandud töörühm, kes valdkonnaga tegeleb. „Meil ei ole endal ESG-spetsialisti, vaid töörühm, kuhu kuulub viis inimest. Nende seas on ka projektijuht, kes kõike seda üleval hoiab,“ selgitas ta Ledeni lähenemist.

