Tagasi 03.12.24, 09:04 Avastati uus kaablirike Soome ja Rootsi vahel Avastatud on uus rike Soome ja Rootsi vahelises internetikaablis, kirjutas Dagens Industri.

Foto: Erik Prozes

Kaablirike avastati öösel ja see on aset leidnud Soome territooriumil. Meedia teatel kahtlustab Soome politsei kuritegu, informeeritud on Rootsi ametivõime.