Tagasi 02.01.25, 15:53 Valitsus soovib tublidele ettevõtetele elektri hinda kompenseerida Valitsus arutleb neljapäeval mitut võimalust, kuidas leevendada elektri hinna tõusu, mille põhjustas Estlink 2 kaabli rike. Peaminister Kristen Michali arvates võiks vähem maksta ettevõtted, kes tõhusamalt elektrit tarbivad.

Estlink 2 remonditööd Lääne-Virumaal said läbi möödunud suve lõpus. Foto: Elering

Sotsiaaldemokraadi Lauri Läänemetsa sõnul peab elektri kallinemist kompenseerima nii ettevõtjatele kui ka tavainimestele. “Kas ta on lõpuks võrgutasu, taastuvenergiatasu või mingisugune kolmas lahendus – see ju ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et me mingi lahenduse leiame,“ vastas ta Delfi küsimusele, kas võrgutasusid kompenseeritakse. Ta tuletas meelde, et eelmise energiakriisi ajal tehti hinnalagi vaid eratarbijale, ettevõtjate energiakulud aga tõusid, mis põhjustas inflatsiooni.