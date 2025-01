Tagasi 14.01.25, 20:53 „See tekitab elevust.“ Eesti metsaomanikud on valmis rootslastelt suurelt metsamaad ostma Eestist lahkuv Rootsi metsakontsern saatis kohalikele suurfirmadele pakkumise osta enneolematu hulga metsa. Suuremate erametsaomanike seas leidus kohe neid, kes on valmis ostmist tõsiselt kaaluma.

Tornatori juhi Martin Tishleri sõnul ei saa olla palju ettevõtteid, kes endale sellist ostu lubada saavad Foto: Ilmar Saabas / Ekspress Meedia / Scanpix

Rootsi metsakontsern Södra kavatseb Baltikumis müüki panna üle 150 000 hektari metsamaid, teatas ettevõte esmaspäeval. Valdavalt asuvad need Lätis. Eestis otsib ostjat 17 500 hektarit metsamaad, kuid kohaliku turu mõistes tegemist on suure tükiga. „Kindlasti see tekitab siin elevust,“ ütles Metsagrupi omanik Urmas Rahnel.

„Viimase kümne aasta jooksul ei ole nii palju hektareid korraga müügis olnud," kinnitab metsandusettevõtte Tornator Eesti juht Martin Tishler. „Tuhandetes on ikka ette tulnud, kuid korraga nii palju jääb juba kaugemasse aega ning see praegu on pigem suur asi."

Turuosalised näitavad huvi