Tagasi 19.01.25, 13:09 Nädala lood: uus tüli lahvatas Planet42 ümber, Sillamäel sajab toetusraha Lõppeva nädala olulisemate lugude sekka tõusid jätk Planet42 saagale, kümnete miljonite eurode suunamine Sillamäe tootmisse ja pettumuse valmistanud kommunaalkuninga pärandus.

Foto: Imago Images / Scanpix

Üks Planet42 Eesti ärikeha Inclusion i saneerimiskava vastu olev investor näeb, et kavas peaks selgelt kirjas olema, kust raha tuleb, mida sellega tehakse ja kuidas olukord paremaks läheb – aga seda infot ei ole. Teine investor leiab, et saneerismenetlus läheb võlausaldajatele liiga kalliks maksma.

Harju maakohtu määrusele, millega anti roheline tuli Planet42 Eesti ärikeha Inclusioni saneerimisele, esitasid viis äriühingut kokku kolm kaebust. Investorid taotlevad neis kaebustes saneerimiskava kinnitamata jätmist ja saneerimismenetluse lõpetamist.

Väiksemate investorite kõrval esitas kaebuse ka P42 Massinõuded OÜ , kuhu advokaadibüroo Glimstedt koondab neid võlausaldajaid, kes ei tahtnud liituda Jaak Roosaare osalusega P42 Recovery OÜ pakutud kokkuleppega.

Pärandus valmistas pettumuse

Läinud aasta mais suri 66aastaselt rasket haigust põdenud Nikolai Ossipenko ning testamendi järgi päris tema vara tütar Tiia Davõdtšik

Jõhvi kohtutäituri Natalja Malahhova tehtud pärandvara inventuurist selgus, et kuigi osa inventuuri käigus kajastatud ja käsitletud nõuetest Ossipenko vastu võivad olla vaieldavad või põhjendamatud, on ilmne, et kohustused ületavad oluliselt pärandvara väärtust.

Kunagine kiirlaenuärimees sai Sillamäele tootmise jaoks kümneid miljoneid eurosid

Nädala alguses sai laiemalt selgeks, et Sillamäele planeeritav Greenfuli tootmiskompleks, mis hakkab tekstiilijäätmetest ehitusmaterjale tootma, sai Ida-Viru õiglase ülemineku fondist kokku 39 miljonit eurot toetust

Toomas Allikas on kunagine kiirlaenuäri püstitaja, kes hiljem varises pankrotti. Allikas vedas kunagi äri, mis kasseeris hiigelintresse ning teenis tulu inimeste pisaratelt, aga on nüüd jäänud selja taha.

Euribor hakkas tõusma

Sellel nädalal langes tähelepanu ka euriborile. Euroopa Keskpank on mitu korda järjest intresse langetanud ja küllap langetab veel, sellest hoolimata on keskpanga intressidega tihedalt seotud euribori intressimäärad alates jaanuari algusest hoopis tõusma hakanud

Jaanuari alul 2,55% peale langenud 6 kuu euribor on viimasel ajal kõikunud kõrgemal. Põhjust tuleb otsida võlakirjaturgudelt.

“Kuna investorid on nii inflatsiooni ettevaate kui ka euroala majanduskasvu ja poliitilise olukorra suhtes muutunud ebakindlamaks, soovivad nad oma riigivõlakirjadesse tehtud investeeringutelt veidi suuremat tootlust. See mõjutab omakorda turuintressimäärasid,” selgitas toimuvat Swedbanki peaanalüütik Tõnu Mertsina ning lisas, et aastases ettevaates on ka euribori futuurid veidi kerkinud.

Vanglakogemusega ettevõtja lollitab kliente edasi

Äripäev kajastas sel nädalal ka oma venekeelse sõsarväljaande Delovõje Vedomosti lugu mehest, keda kohtulik karistus ei sega klientide edasi lollitamisel

Sel ettevõtjal on seljataga juba mitu vangla-aastat, kuid sellest hoolimata hoiab ta kangekaelselt oma ärimudelist kinni. Üha rohkem tuleb välja ohvrite nimesid, kuid politsei ei leia, et oleks alust kriminaalasja algatada: “Kui inimene ei oska äri ajada, pole see veel kuritegu.”

Tegemist on Jevgeni Lõtkin iga, kellega seoses tuleb välja üha rohkem rahulolematuid kliente.

Aasta investoriks sai kogukonnas hinnatud korüfee

Nädalavahetusel toimus Baltikumi suurim investeerimiskonverents, kus investor Toomase kokku kutsutud investorite kogukonna ees selgusid aasta investor ja investeerimistegu

Laupäeval pärjati investor Toomase konverentsil aasta investori tiitliga Lev Dolgatsjov. Aasta investeerimisteo võidu viis koju taskuhääling “Off The Record Jutud”.

Aasta investori tiitliga pärjatud Dolgatsjovi tuntakse kui ausat ja otsekohest oma arvamuse väljaütlejat. Oma õppetundide jagamisel on ta tõeline korüfee.

Laval tunnustust vastu võttes saatis Dolgatsjov tänu- ja kiidusõnad siinsele investeerimiskogukonnale. “Kui ma käin Lätis ja Leedus, siis küsitakse, kuidas Eestis on nii võimas investeerimiskogukond,” märkis ta.