Tagasi 04.02.25, 18:07 Ülitähtsa nädalavahetuse eel: ettevõtjad pühkisid kriisiplaanidelt tolmu Sel nädalavahetusel lülitub Eesti lahti Venemaa elektrivõrgust. Siinsetele elutähtsate teenuste osutajatele tähendab see juba ammu sahtlis ootavate kriisiplaanide meelde tuletamist, kuid mõned ärid on mitu kuud nuputanud, mida teha siis, kui elektit ei ole ega tule.

Jüris asuva Circle K tankla juhataja Erko näitab generaatorit, mis selle tankla töös hoiab isegi siis, kui üldse elektrit pole. Foto: Andras Kralla

Kui elekter peaks päris ära minema – kuigi keegi seda praegu ei usu –, on tanklaketil Circle K generaatorite jõudu nii palju, et hoida töös seitset tanklat üle Eesti. Kõige esimeses järjekorras saavad tanklast sellisel juhul kütust alarmsõidukid, nende järel kõik teised, ütles Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Jüris asuv Circle K tankla on üks neist, mis musta stsenaariumi korral tööle jääb. Aga nii halvaks variandiks tegelikult praegu ei valmistuta, tankla juhataja Erko sõnul ei ole neil desünkroniseerimise nädalavahetuseks mitte midagi teistmoodi kavandatud. “Ei hakka ette ärevust tekitama,“ leidis Erko. Kriisiplaan on töötajatele meelde tuletatud ning juhend, kuidas generaator töötab, üles otsitud.

Alexela tanklatest töötab elektrikatkestuste korral umbes 15 tükki üle Eesti, ütles Alexela juhatuse esimees Marti Hääl . Kriisiplaan pole tema kinnitusel tanklatele kui hädavajalike teenuste pakkujatele midagi uut, sellised plaanid on neil alati valmis, näiteks tormide puhuks.

Lisaks tanklaärile on Alexela kui energiaettevõte ka selles ärisuunas ettevalmistusi teinud, kuid sõltub siin võrguettevõttest Elering, kes peab oma teenust tagama. ”Me eeldame, et Elering on valmistunud ja suudab tagada selle, et süsteem on püsti,” lausus Hääl.

Desünkroniseerimise nädalavahetus Aastaid ja kümnendeid kestnud ettevalmistumine Vene ja Valgevene elektrivõrkudest lahtiühendamiseks jõuab lõpule sel nädalavahetusel. 8. veebruaril lülitakse ühendused Kaliningradist Narvani ükshaaval lahti ja sealt edasi hoiavad võrkudest ühetaolist sagedust Baltikumist tellitud reservid, mitte enam Venemaa. Tarbijatele tähendab see esimesel nädalavahetusel tõenäoliselt natuke kõrgemat elektrihinda.

Pikalt mõeldud mõte