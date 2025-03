Nädala lood. Tuntud ettevõtja äri läks pankrotti: “Ma ilmselt olen Eesti äriseadustikus iga paragrahvi läbi teinud”

“Raske on. Ega ma ei ole erialaselt üle kahe ja poole aasta nagu tõsiselt positiivset emotsiooni kogenud,” tunnistas ettevõtja Kristjan Maruste.

Äike Mobility oli käed löönud üle maailma tuntud kuulsa Austria mootorrattatootja KTMiga, et toota suurfirmale 15 000 tõukeratast. Maruste sõnul oli KTM ise Äikese poole pöördunud. Seis tundus hea ning plaanis oli veel teisigi koostööprojekte.

“Päevapealt lõpetasid maksed,” ütles Äike Mobility juhatuse liige ja endine omanik Kristjan Maruste. “Me tootsime umbes 300 tõukeratast nädalas ja tootmisliin seiskus järsku päevapealt ilma ühegi etteteatamiseta. Meil ei olnud neid enam neile mõtet saata, sest me ei olnud kindlad, kas nad suudavad nende eest maksta või mitte.”

Maruste meenutas, et on kümne aastaga saanud ettevõtluses väga suure kogemuse. “Ampler on saneerimisel, Äike läks pankrotti. Samas oleme raha kaasanud, Saksamaal elanud ja tegutsenud. Ma ilmselt olen Eesti äriseadustikus iga paragrahvi läbi teinud selle kümne aastaga,” ütles ta. Loe edasi siit.

Remont valitsuses

Nädala algus tõi teate, et koalitsioonis jätkavad Reformierakond ja Eesti 200. Uus võimuliit teatas juba ka, et asub tegema muudatusi.

Esimene asi, mida muudetakse, on ettevõtete tulumaksu ehk nn julgeolekumaksu tühistamine. Ettevõtetele tähendab see, et kasumit 2 protsendiga ei maksustata.