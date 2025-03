Tagasi 16.03.25, 16:31 Euroopa muretseb: NATO tuumavihmavari võib Trumpi tõttu lekkida Ammu on möödas need ajad, mil Ameerika Ühendriikide pühendumus Euroopa kaitsele oli kindel ja muutumatu, kirjutab CNN.

Prantsusmaa tuumaallveelaev. Foto: Scanpix

USA asepresident JD Vance ütles veebruaris Münchenis toimunud julgeolekukonverentsil, et Euroopa peab tegelema omaenda kaitsega.

Euroopa vastus on olnud seni lubada suurendada kulutusi nii kodus kui Ukrainas - näiteks on kõneldud, et riigid hakkavad Euroopa kaitsetööstuselt vajalikku ostma. Kuid maad võtab ka radikaalsem lähendus - räägitakse nii-öelda oma tuumavihmavarjust.