Tagasi 23.03.25, 06:00 Oleg Gross terviserikkest: see oli ootamatu ja sain aru, et aeg on piiratud Poolteist aastat tagasi insuldi saanud ja pärast seda hääle kaotanud ettevõtja Oleg Gross (73) ütleb, et tunneb end praegu 50aastasena, kuid ootamatult tabanud terviserike pani elule teisiti vaatama.

Oleg Gross ütleb, et insult tabas teda ootamatult ja ta sa aru, et elu on piiratud aeg. Foto: Andras Kralla

“Selle hetkeni ma mõtlesin, et minuga ei juhtu mitte kunagi mitte midagi. Kui see ära juhtus, siis hakkasin mõtlema, et elu on ikka piiratud aeg,” lausus ta.

Näiteks ärgitas terviserike teda andma oma ettevõtete igapäevajuhtimist pojale. Pikemas intervjuus rääkis Gross miks ta on olnud range isa, mille poolest poeg Georg Gross erineb temast ja kuidas on firmade juhtimises isa ja poja vahel rollid jaotatud. Aga ka sellest, kui palju tal kuus elamiseks raha kulub; kuidas end füüsiliselt heas vormis hoiab; kui palju on tal praegu elus armastust ning miks on hea, et sotsid valitsusest välja visati.