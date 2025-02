Tagasi 09.02.25, 12:50 Nädala lood: suurärimees peab järve prahist tühjendama, kohvimasinate müüja kontor otsiti läbi Nädala olulisemate lugude sekka jõudsid Paljassaarel Margus Linnamäe ettevõttele antud korraldus tassida järv ehitusprahist tühjaks, kohvimasinate müüja kontori läbiotsimine ja reportaaž Nursipalust, kus vargad tühjendavad veel riigile müümata maja.

Margus Linnamäe tahab oma magusale krundile Tallinnas Paljassaare poolsaarel uhke elu- ja ärihoonetega arenduse ehitada, aga linn mitte kuidagi ei lase. Foto: Andras Kralla

“Nad ajasid järve ehitusprahti täis,” ütles Tallinna linnaplaneerimise ameti juht Martin Karro. “Ütlesime, et taastage olukord, seal on ikkagi lindude pesitsemisala.”

Margus Linnamäel on Põhja-Tallinnas Paljassaare poolsaare priskeim maatükk, kuhu ta tahab rajada uhket kinnisvaraarendust Ecobay. Lisaks suurematele muredele oli arendusel ees Kaelajärvena tuntud veekogu, mille peale tahab Linnamäe tulevikus maju ehitada.

Samas on linn arendusele täiesti vastu ja 15 aastaga viimaks küpseks saanud Põhja-Tallinna üldplaneeringu järgi saaks Ecobay ehitada oma krundile kõigest üksikud majad, aga Linnamäe tahaks sinna sadu maju. Samuti näeb üldplaneering ette, et veekogu jääb oma vanades piirides alles.

Ootamatu läbiotsimine ettevõtte kontorites

Tallinnas Tammsaare Ärikeskuses asuvasse esindusse sisenesid kolmapäeva hommikul kella 10 ajal kolm ametnikku, kes küsisid tegevjuhti ja suundusid tema kabinetti. Hiljem lisandus veel kolm ametnikku, kellel olid käes kotid.

Ettevõtte ühe töötaja sõnul ütlesid tegevjuhiga rääkima läinud ametnikud, et nad on keskkriminaalpolitseist.

“Uurimine tuli meile ootamatult ning hetkel ei ole meil täpset teavet selle põhjuste kohta,“ ütles Rits teates. Ta lisas, et Rickman Trade võtab konkurentsireeglite järgimist äärmiselt tõsiselt ning et aus ja avatud turukeskkond on ettevõtte jaoks väga oluline.

Vargad tühjendavad Nursipalus veel riigile müümata maja

Võrumaal on liikunud jutt sellest, et Nursipalu harjutusvälja laiendamise tõttu oma kodudest välja kolinud inimestest tühjaks jäänud maju on asutud rüüstama. Äripäev käis neid maju uurimas. Rüüstamislainet ei tuvastatud, aga üks suvilaomanik rääkis lähemalt, kuidas tema majas on vargad käinud korduvalt.

Äripäeva ajakirjanikud külastasid harjutusvälja laienduse alale jääva Lükkä küla üht suvilat, kus omanik Jaan Post vedas oma majast minema 35 aastaga kogunenud kraami. Probleem on aga selles, et öösiti tühjendavad elamut veel kiiremini vargad.

Nädal enne jõule hakkas pihta, kolm korda on tal käinud vargad. Rüüstatud, käidud tubades sees. Kõik oli laiali. “Iga nurgake oli nii ära uuritud ja puuritud, toas olid kõik sahtlid ja riiulid põrandale laiali tõmmatud. Mis siin väärtuslikku mul natuke midagi oli, see on kõik ära viidud juba.”

Viljandis algab suur ehitus

Suur uudis tuli sel nädalal Viljandile, kui selgus, et OG Elektra le ehitab Viljandisse spaahotelli Nordecon , 30 miljonit eurot maksev ehitus valmib kahe aasta pärast suvel. Oleg Gross ütles, et vähemalt 10 miljonit eurot kulub sellele, mis maja sisse tuleb panna.

Oleg Gross ei osanud öelda, kui suurt kasumit ta Viljandi spaast saada loodab. “Noored juhid usuvad sellesse hästi, ma olen selline konservatiivne, vanameelne. Ma väga ta kasumlikkusesse ei usu, aga kui ta ka meil väga kasumlikuks objektiks ei kujune, siis ta on südamega tehtud projekt. Et ta kahjumit vedama hakkaks, seda ma kindlasti ei arva,” ütles Gross.

Viljandi kandis võiks sellel ehitusel tööd saada kuskil 140 inimest.

USA agentuuri sulgemine paiskas Eesti projektid kaosesse

Üllatusena tuli sel nädalal Valge Maja otsus peatada arenguabiagentuuri USAID tegevus, mis võib tähendada Eesti MTÜdele mitmekümne miljoni suurust eelarveauku

“Ma ei saa sellest rääkida, see kõik on nii värske,” ütles Äripäevale Pagulasabi pressiesindaja. Tunamullu MTÜ-le üle pooleteise miljoni euro andnud arenguabiagentuur USAID läks sisuliselt päevapealt kinni. Ühendriikides palgal olevad töötajad sunnitakse koju ja piiride taga, mõnel juhul üliohtlikes riikides toimetavad inimesed peavad mõne päevaga kogu oma elu kokku pakkima ja lahkuma.

Juba praegu on mitu tuhat USAIDi töötajat koondatud ja kogu USA välisabi külmutatud. Maailma suurim humanitaarabi andja panustas igal aastal mitmekümne miljardiga, nüüd ütlevad aga Donald Trump ja Elon Musk, et see on riigi raha raiskamine.

Euribor langes järsu jõnksuga

Nädala alguses selgus, et paljude laenude oluline osa kuue kuu euribor liikus paari päevaga tavapärasest järsemalt allapoole , jõudes esimest korda pärast 2022. aasta detsembrit alla 2,5%. Nädala lõpuks jäi kuue kuu euribor pidama 2,468% juurde.

Sarnaselt läks Soome laenuvõtjate jaoks olulise 12 kuu euriboriga.

Soome OP panga vanemökonomist Jari Hännikäinen ütles sotsiaalmeediaplatvormil X, et 12 kuu euribori nii järsk langus tuli suure üllatusena. Tema sõnul oli tänane langus suurim pärast augustit, ainult 25 päeval ajaloos on päevane kukkumine olnud suurem.

Luminori panga peaökonomist Lenno Uusküla jäi Äripäevale antud kommentaaris kuue kuu euriborist rääkides vaoshoitumaks.

Investor Toomas ostis uusi aktsiaid

Äripäeva väljamõeldud investor Toomas kirjutas, et analüüsis hiljuti üht kiire lennuga aktsiat, mis oma böriletulekust saadik on nelja aasta jooksul teinud üle 600 protsendi tootlust ja on indekseid pika puuga edestanud.

“Viimase kvartali tulemused ja uus prognoos näitab, et aktsial võhma jätkub. Order teele!” teatas Toomas

Toomas selgitas lähemalt, miks ta otsustas panustada tehnoloogiafirma Palantir aktsiale ja mis sisendab temasse turvatunnet.