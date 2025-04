Tagasi 02.04.25, 12:42 Heategevusraha enda tasku pannud ettevõtja üritab kohut vältida Heategevusega kogutud raha enda firma jaoks kasutanud Henri Laupmaa on enamuse sellest tagasi maksnud ja tahab minna prokuröriga kokkuleppele.

Henri Laupmaa on olnud alusepanija mitmele suurele algatusele, nagu näiteks Hooandja, Teeme Ära!, Community Tools ja Fundwise. Ta on arendanud tarkvara- ja veebiprojekte, nende seas tuntud platvormid nagu Arenguidee.ee ja Rahvakogu.ee. Foto: Andras Kralla

Kokkuleppe plaani mainis täna toimunud Laupmaa kriminaalasja eelistungil tema advokaat Leelo Viil. Läbirääkimised pole aga kulgenud sujuvalt. “Need on olnud väga aeganõudvad, kohtumisi on olnud korduvalt nii minu kui ka eelnevate kaitsjatega,” ütles Viil ja rõhutas: “Minu klient on huvitatud kokkuleppemenetlusest.”