Tagasi 16.05.25, 14:36 Selgus aasta parim juht Pärnu juhtimiskonverentsil kuulutati Eesti parimaks juhiks Hansa Grupi juhatuse esimees Neeme Tammis.

Aasta parim juht Neeme Tammis

Foto: Raul Mee

„Suur tänu kõigile selle tunnustamise ja märkamise eest,“ ütles Tammis tiitli vastuvõtmisel. „Mõni küsib, kas juhtidel on külm, üksik ja kõle. Vastus on ‒ häbenemata ‒, et on küll. Aga seda enam läheb see korda, kui su inimesed sinust niimoodi räägivad, ka lapsed ja abikaasa,“ lausus ta.