Tagasi 24.06.25, 09:41 Trumpi väitel sõlmisid Iisrael ja Iraan relvarahu USA president Donald Trump teatel on Iisrael ja Iraan saavutanud relvarahu, küll aga jäävad kokkuleppe tingimused veel ebaselgeks.

USA president Donald Trump

Foto: Reuters/Scanpix

USA president ütles, et Iisrael ja Iraan lõpetavad tema sõnul “12-päevase sõja”. Ta õnnitles mõlemat poolt, kuid lisas, et mõlemal riigil on palju võita, aga ka kaotada.