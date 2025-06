Reform ehitab pealinnas võimuliitu, mida keegi ei taha

ST Sisuturundus 25.06.25, 10:39

Jaemüügis loob füüsiline ruum sageli aluse kogu kliendikogemusele. See mõjutab seda, kuidas inimesed poes liiguvad, kui kaua nad seal viibivad ja kui palju nad ka kulutavad. Ettevõtete jaoks on sisekujundus rohkem kui lihtsalt esteetika – see aitab kaasa ärieesmärkide saavutamisele. IKEA sisekujundusekspert jagab praktilisi näpunäiteid, kuidas läbimõeldud ruumilahendused parandavad poe funktsionaalsust ja klientide ostukogemust. Üheks hiljutiseks näiteks on Tallinna butiigi „Signature Tailoring“ sisekujundus.