Arendajad Tallinna taskukohaste kodude põuast: kui linnaisad liigutaks, tuleks ka hind alla

Pealinnas elamine käib järjest rohkem üle jõu. Kas odavamat eluaset saaks luua lihtsalt suurema ehitusmahuga või on võimalik leida ka mingeid vahediile, selles lähevad arendajate hinnangud kahte leeri.

Tallinna linnavalitsuse tellitud uuringust selgus hiljaaegu , et kuna oma kodu Tallinnas on peredele üha kättesaamatum nii kinnisvara krõbeda hinna kui uusarenduste üha väiksemate korterite tõttu, tõdeti, et omavalitsus võiks või isegi peaks suunama arendajaid ehitama igas hinnaklassis kodusid.