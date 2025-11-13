Raadiohommikus: arutelu kliimaseaduse ümber, küberpätid ja vintage-mood

Nädala viimases hommikuprogrammis räägime seadusemuudatusest, eetilisest häkkimisest, kliimaseadusest, vintage riiete ärist ja tarbijate petmisest.
Äripäeva raadiohommikus arutatakse Eesti kindlustusturu valukohti, kus julgeolekuekspert Ilmar Raag ja kindlustusmaakler Kaido Konsap räägivad sõja- ja poliitiliste riskide kindlustamisest. Osalejad jagavad ka Prantsusmaa ja Iisraeli õppetunde riskide maandamisel. Edasi käsitletakse arvamussaates Ukraina korruptsiooniskandaali ning sotsiaalmeedia ja tollidega seotud vaidlusi, milles osalevad ajakirjanikud Linda Eensaar ja Indrek Lepik. Järgmises saates võõrustatakse PlanPro esindajat, kes jagab juhtimisalaseid edulugusid. Terviseuudistes räägib Meliva juht Marja-Liis Alop erakliinikute rollist ja tööandjate vastutusest töötajate heaolu tagamisel.
- Energeetikaminister Andres Sutt
- Foto: AFP/Scanpix
Kell 7 saab kuulata intervjuud Bolti pettustevastase tiimi juhiga Jaanus Uudmäega. Kurjategijaid kasutavad kelmuste jaoks mitte ainult telefonikõnesid ja õngitsuskirju, vaid ka selliseid platvorme nagu Bolt Food. Kuidas see käib ning kuidas selliseid pettusi ennetatakse, saame teada Uudmäe käest.
Kell 7.30 tuleb stuudiosse CybExer Technologies küberturvalisuse projektide ja uurimistöö juht Mario Mäeots. Juttu tuleb sellisest fenomenist nagu eetiline häkkerlus.
Kell 8 on külas justiitsministeeriumi nõunik Aleksandr Logussov. Räägime täitmisregistrist, mis suvel kirgi küttis ning mille kadu saab õiguskaitse organid ligipääsu inimeste pangakontodele.
Artikkel jätkub pärast reklaami
Kell 8.30 on stuudios energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt. Arutleme, mis tööandjatele muret teeb uue kliimaseaduse juures.
Kell 9 on külas Tallinna NorthernGrip vintage poe juhataja Ariina Merede. NorthernGripi kett sai alguse Lätist ning Tallinna vanalinnas avati nende pood sel suvel. Räägime, kuidas poel siiamaani läinud on, kas omanike ootused täituvad ning mis on taaskasutusele orienteeritud äri eripärad.
Raadiohommikut veavad ajakirjanikud Polina Volkova ja Stiine Reintam.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates avame seni Eestis vähe räägitud teemat – kuidas hinnata ja kindlustada sõja ning poliitilise vägivalla mõjusid? Näiteks drooniõnnetused, küberintsidendid, elektrikatkestused ja tarneahelate häired. Selgitame, mida tavapoliisid ei kata, millal mängu tulevad terrorismi/sabotaaži/sõjariskide lisakaitsed ning miks investorid seda üha sagedamini nõuavad. Juttu tuleb ka riigi rollist riskide maandamisel (Prantsusmaa ja Iisraeli õppetunnid) ning praktilistest sammudest enne kindlustuspakkumise küsimist.
Saates osalevad julgeolekuekspert Ilmar Raag ja Iizi kindlustusmaakler Kaido Konsap, saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates "Äripäev eetris" käsitleme seekord Ukraina valitsust valusalt rappivat korruptsiooniskandaali ning kodumaiste erateatrite rahastamise kokku tõmbamisega seotud poleemikat. Samuti arutame selle üle, kas sotsiaalmeedia on avalik koht või ei ole seda mitte, nagu sedastas sel nädalal riigikohus. Küsime ka, kui õiglane on see, et USAsse oma toodangu eksportimiseks peaksid Eesti ettevõtjad maksma kinni Trumpi kuulsad tollid.
Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Linda Eensaar ja Indrek Lepik, saadet juhib Mari Mets.
Artikkel jätkub pärast reklaami
13.00-14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas kahekordne gasell, juhtimistarkvara arendav ettevõte PlanPro. Saates räägime PlanPro edu- ja kasvuloost: kuidas on kiire kasvu lausa kahel korral saavutatud, millised on olnud sealjuures suurimad väljakutsed ning kuidas on need ületanud. Sealjuures tuleb saates juttu ka üldisemalt juhtimisprotsesside automatiseerimise hetkeseisust.
Saame teada, milline on PlanPro asutaja ja tegevjuhi Kalev Truusalu vaade bürokraatiale ning mis osas näeb ta paranemise märke. Truusalu jagab kõigile gasellidele ka praktilisi juhtimispõhimõtteid, mis on aidanud PlanPro kiirele kasvule. Miks liigitab PlanPro end "anti-startupiks"? Kuidas sujub neil töö 100% kodukontoris? Kuula saatest "Kiired ja vihased".
Saadet juhib Julia Laidvee.
15.00-16.00 “Terviseuudised”. Külas on Meliva juht ja tööandjate keskliidu tervise töörühma juht Marja-Liis Alop, kellega räägime, kuidas erasektor ja riik saaksid ühiselt tervemat ühiskonda kujundada.
Juttu tuleb erakliinikute rollist Eesti tervishoius, tööandjate vastutusest töötajate heaolu eest ning töötervishoiu arengust. Ühtlasi vastab ta eelmise saate külalise Viljandi haigla juhi Priit Tampere küsimusele.
Küsimusi esitab Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu, saate toimetab Violetta Riidas.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.