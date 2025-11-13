Raadiohommikus: arutelu kliimaseaduse ümber, küberpätid ja vintage-mood

Kell 8.30 on stuudios energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt ning tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt. Arutleme, mis tööandjatele muret teeb uue kliimaseaduse juures.

Kell 9 on külas Tallinna NorthernGrip vintage poe juhataja Ariina Merede. NorthernGripi kett sai alguse Lätist ning Tallinna vanalinnas avati nende pood sel suvel. Räägime, kuidas poel siiamaani läinud on, kas omanike ootused täituvad ning mis on taaskasutusele orienteeritud äri eripärad.

Raadiohommikut veavad ajakirjanikud Polina Volkova ja Stiine Reintam.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”. Saates avame seni Eestis vähe räägitud teemat – kuidas hinnata ja kindlustada sõja ning poliitilise vägivalla mõjusid? Näiteks drooniõnnetused, küberintsidendid, elektrikatkestused ja tarneahelate häired. Selgitame, mida tavapoliisid ei kata, millal mängu tulevad terrorismi/sabotaaži/sõjariskide lisakaitsed ning miks investorid seda üha sagedamini nõuavad. Juttu tuleb ka riigi rollist riskide maandamisel (Prantsusmaa ja Iisraeli õppetunnid) ning praktilistest sammudest enne kindlustuspakkumise küsimist.

Saates osalevad julgeolekuekspert Ilmar Raag ja Iizi kindlustusmaakler Kaido Konsap, saadet juhib Hando Sinisalu.

11.00-12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates "Äripäev eetris" käsitleme seekord Ukraina valitsust valusalt rappivat korruptsiooniskandaali ning kodumaiste erateatrite rahastamise kokku tõmbamisega seotud poleemikat. Samuti arutame selle üle, kas sotsiaalmeedia on avalik koht või ei ole seda mitte, nagu sedastas sel nädalal riigikohus. Küsime ka, kui õiglane on see, et USAsse oma toodangu eksportimiseks peaksid Eesti ettevõtjad maksma kinni Trumpi kuulsad tollid.

Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Linda Eensaar ja Indrek Lepik, saadet juhib Mari Mets.